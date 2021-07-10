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Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas arasındaki görüşme başladı! Türkiye'nin yeni Filistin hamlesi ne olacak?

İHA
DHA
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Giriş: 10.07.2021 15:28
Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İsrail zulmü altında büyük eziyetlere maruz kalan Filistin davasının en büyük savunucusu oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine dün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Abbas’ı bugün Vahdetin Köşkü’nde kabul etti. Kritik görüşmede, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.
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