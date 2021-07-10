Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında önemli görüşme! Türkiye'nin yeni Filistin hamlesi ne olacak?

Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde, İsrail zulmü altında büyük eziyetlere maruz kalan Filistin davasının en büyük savunucusu oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine dün Türkiye'ye geldi. İki lider arasındaki görüşme bugün saat 14.00'da başlayacak. Masadaki gündem maddeleri, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.