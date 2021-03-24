Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullandı | AK Parti 7. Olağan Kongresi

AK Parti'den kongre heyecanı yaşanıyor. AK Parti'nin 7. Olağan Kongresinde tek aday olarak genel başkanlığı aday gösterilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede bin 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

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