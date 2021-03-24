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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullandı | AK Parti 7. Olağan Kongresi

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Giriş: 24.03.2021 16:18
Güncelleme:24.03.2021 16:18
AK Parti'den kongre heyecanı yaşanıyor. AK Parti'nin 7. Olağan Kongresinde tek aday olarak genel başkanlığı aday gösterilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede bin 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.
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