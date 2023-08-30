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Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

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Giriş: 30.08.2023 11:23
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Erdoğan kısa bir konuşma yaptı..
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