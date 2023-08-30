Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Erdoğan kısa bir konuşma yaptı..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN