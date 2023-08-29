Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Abdulkadir Selvi’den A Haber’de aktardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün gerçekleşen kritik görüşme yaklaşık 1 saaat sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. İki lider gazetecileri selamladıktan sonra Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber'de Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde ele alınan konulara yönelik A Haber'de açıklamalarda bulundu.