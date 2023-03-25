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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli deprem bölgesi Hatay’daydı

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 10:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ramazan'ın ikinci gününde Hatay’a gitti vatandaşlarla kucaklaştı. Bölgede, Başkan Erdoğan'ı bekleyen coşkulu bir kalabalık vardı. İşte onları A Haber mikrofonlarına söyledikleri…
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