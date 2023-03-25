Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli deprem bölgesi Hatay’daydı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ramazan'ın ikinci gününde Hatay’a gitti vatandaşlarla kucaklaştı. Bölgede, Başkan Erdoğan'ı bekleyen coşkulu bir kalabalık vardı. İşte onları A Haber mikrofonlarına söyledikleri…

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