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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme son erdi

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Giriş: 25.10.2021 15:20
Son dakika haberine göre… Kabine Toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın MHP liderini kabulü 1 saat sürdü.Erdoğan ve Bahçeli, '10 büyükelçi ve Suriye'de harekatı' konularını ele aldı.
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