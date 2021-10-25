25 Ekim 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme son erdi
Son dakika haberine göre… Kabine Toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın MHP liderini kabulü 1 saat sürdü.Erdoğan ve Bahçeli, '10 büyükelçi ve Suriye'de harekatı' konularını ele aldı.