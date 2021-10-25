Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme son erdi

Son dakika haberine göre… Kabine Toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın MHP liderini kabulü 1 saat sürdü.Erdoğan ve Bahçeli, '10 büyükelçi ve Suriye'de harekatı' konularını ele aldı.

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