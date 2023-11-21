21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu

Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2023 18:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğindeki yeni durağı Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun ile yapılan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında stratejik iş birliğine değinen Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimiz yıl sonunda 6 milyar doları bulacak" dedi. Gazze'deki insanlık dışı katliamda esir takası için Türkiye'nin çalışmalarını yürüttüğünü dile getirirken, "Gazze'deki kalıcı ateşkes için sürece katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Depremzedelere hak sahipliği için ek süre
Depremzedelere hak sahipliği için ek süre
Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor?
Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor?
İlk evini alacaklar dikkat! İşte örnek hesaplama
İlk evini alacaklar dikkat! İşte örnek hesaplama
Emniyete 10 bin yeni kadro açıldı!
Emniyete 10 bin yeni kadro açıldı!
Cebaliye’de meskun mahal çatışmaları!
Cebaliye’de meskun mahal çatışmaları!
Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir
Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir
142 köy yolu ulaşıma kapandı
142 köy yolu ulaşıma kapandı
Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak?
Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak?
Şehit üsteğmene veda
Şehit üsteğmene veda
İmamoğlu’ndan Özel toplantı
İmamoğlu'ndan "Özel" toplantı
İYİ Parti’de kayıp 132 milyon kavgası!
İYİ Parti’de kayıp 132 milyon kavgası!
Daha Fazla Video Göster