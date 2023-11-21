Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğindeki yeni durağı Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun ile yapılan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında stratejik iş birliğine değinen Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimiz yıl sonunda 6 milyar doları bulacak" dedi. Gazze'deki insanlık dışı katliamda esir takası için Türkiye'nin çalışmalarını yürüttüğünü dile getirirken, "Gazze'deki kalıcı ateşkes için sürece katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.