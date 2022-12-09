Başkan Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "NATO müttefiki olarak dayanışmamız güçlü olmalı." dedi. Bulgaristan ile yeni adımı duyuran Başkan Erdoğan, "Bulgaristan ile geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak." ifadelerine yer verdi.