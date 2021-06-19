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Başkan Erdoğan ve Biden zirvesi! Türkiye-ABD ilişkileri nasıl şekillenecek?

A Haber
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Giriş: 19.06.2021 11:07
NATO zirvesinin en çok konuşulan görüşmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşti. Peki görüşmeyi nasıl yorumlamak gerek? İngiltere'nin eski Savunma Bakanlığı danışmanlarından Luke Coffey A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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