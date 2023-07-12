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Başkan Erdoğan ve Biden neleri konuştu?

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 10:34
ABD ile yeni sayfa mı açılıyor? F-16 satışında yeni süreç mi? Uluslararası Siyaset Uzmanı İsmail Cingöz, NATO Liderler Zirvesi'nin yansımalarını A Haber'de değerlendirdi. Cingöz, "Türkiye’nin ne kadar kilit bir ülke olduğu bir kez daha ortaya çıktı." dedi.
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