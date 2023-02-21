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Başkan Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye'de! Afet bölgesinde incelemelerde bulunacaklar

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2023 14:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye geldiler.
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’de!
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye'de!
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