08 Mart 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın saat 14.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden ilk görüntüler geldi.