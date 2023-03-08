Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın saat 14.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden ilk görüntüler geldi.