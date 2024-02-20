20 Şubat 2024, Salı
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Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
İki lider ikili ve heyetler arasındaki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede hassasiyetini bildiğini belirten Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik." dedi. Arnavutluk'ta 3 ayda inşa edilen hastaneyle ilgili konuşan Rama ise, "Biliyoruz ki siz verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız." dedi. Rama, deprem sonrası kendilerini ilk arayan liderin Başkan Erdoğan olduğunu ifade etti. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.