Başkan Erdoğan ve Aliyev Rize’de

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak tarihi havalimanına iniş yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.