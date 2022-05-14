14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan ve Aliyev Rize'de
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak tarihi havalimanına iniş yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.