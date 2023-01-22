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Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

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Giriş: 22.01.2023 18:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nu kullandı. Öte yandan TCDD metro hattında seferlerin 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu.
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