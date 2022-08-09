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Başkan Erdoğan vatandaşların davetini geri çevirmedi: İftardan sonra çay

DHA
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Giriş: 09.08.2022 10:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve yanındaki cemevini ziyaret etti. Burada Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla Alevi dedeleriyle bir araya gelerek iftar yapan Başkan Erdoğan, ziyaret sonrasında kendisini çay içmeye davet eden bir ailenin evine misafir oldu.
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