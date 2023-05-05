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Başkan Erdoğan Van'da vatandaşlarla buluşacak

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 13:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda seçim mitingi yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Halk coşkuyla güvenle heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Van halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seviyor. Önceki mitinglerimize göre daha fazla heyecan ve katılım var.” dedi.
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