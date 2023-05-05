05 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Van'da vatandaşlarla buluşacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda seçim mitingi yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Halk coşkuyla güvenle heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Van halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seviyor. Önceki mitinglerimize göre daha fazla heyecan ve katılım var.” dedi.