Başkan Erdoğan: Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in en büyük mücadelesi Ayasofya’yı açtık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya sözlerinde Başkan Erdoğan ayakta alkışlandı ve konuşmasında, ''Üstat hayattayken takdimini yapma bahtiyarlığını yaşamıştık. Vefatından 37 yıl sonra ise en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine de eriştik. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, inanın bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür.'' dedi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Üstad, gerçekleştirmek için bütün ömrünü vakfettiği ideallerini, genç kuşakların gerçeğe dönüştürebileceğine inanıyordu. Üstat, defalarca hapse girdi, birçok haksızlığa maruz kaldı ancak inandığı yoldan asla geri adım atmadı. Vefatından 37 yıl sonra, Üstad'ın en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. Allah'a hamdolsun, 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk.

"31 MART İSTANBUL'U YENİDEN ASLINA RÜCU ETTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ"

31 Mart çok önemli. Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette ki gençlerimizdir. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğü. Ayasofya'nın yanındaki müktesabat rahmetli Kadir bey zamanında yenilendi. Şu andaki zat oradaki birçok eseri ne yazık ki çalarak, kaldırarak adeta boşaltılmış bir harabeye döndürdü. Biz orayı yeniden restore ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. İnanın öyle. Bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler. Geldiğimiz zaman çöp çukur çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Onlara nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onun için 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'umuzu Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için çok önemli.

Ayasofya'yı biz açtık onu koruyacak olan gençlerimizdir. Gençlerimizin emanete sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Ayasofya Kebir Camii Şerifi Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir. Üstadın geride bıraktığı ilim, kültür, sanat birikiminin genç sanatçılarımız tarafından sahiplenildiğini görüyoruz.