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Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti çocuklara oyuncak dağıttı

DHA
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Giriş: 21.08.2021 15:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan'ın sohbet ettiği vatandaşlar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede heyecanlandıklarını söylediler.
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