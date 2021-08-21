21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti çocuklara oyuncak dağıttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan'ın sohbet ettiği vatandaşlar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede heyecanlandıklarını söylediler.