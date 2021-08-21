Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti çocuklara oyuncak dağıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan'ın sohbet ettiği vatandaşlar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede heyecanlandıklarını söylediler.