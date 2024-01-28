28 Ocak 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılırken isimleri tek tek açıkladı. Başkan Erdoğan diğer yandan Türkiye üzerinde oynanan oyunları tek tek bozduklarını ifade ederken, hain tuzaklarla mücadele ettiklerini belirtti. Başkan Erdoğan CHP'ye yönelik de değerlendirmelerde bulunurken "Kavgaların içinde boğuluyorlar. Eski genel başkanları da yalan yanlış hezayanlarla bize sataşıyorlar" ifadelerini kullandı.