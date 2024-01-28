28 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur

Başkan Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2024 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılırken isimleri tek tek açıkladı. Başkan Erdoğan diğer yandan Türkiye üzerinde oynanan oyunları tek tek bozduklarını ifade ederken, hain tuzaklarla mücadele ettiklerini belirtti. Başkan Erdoğan CHP'ye yönelik de değerlendirmelerde bulunurken "Kavgaların içinde boğuluyorlar. Eski genel başkanları da yalan yanlış hezayanlarla bize sataşıyorlar" ifadelerini kullandı.
Santa Maria Kilisesi’nde silahlı saldırı kamerada
Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı kamerada
Erdoğan’dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama
Erdoğan: Kaybedecek bir günü bile yoktur
Erdoğan: Kaybedecek bir günü bile yoktur
MHP 31 Mart’a Mersin’den başladı
MHP 31 Mart'a Mersin'den başladı
Başkan Erdoğan Eskişehir Adaylarını açıklayacak
Başkan Erdoğan Eskişehir Adaylarını açıklayacak
MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün Mersin’de
MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün Mersin'de
Nebi Hatipoğlu A Haber’de
Nebi Hatipoğlu A Haber'de
Aziz Yeniay A Haber’de
Aziz Yeniay A Haber'de
MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün
MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün
Yerlikaya’dan 81 ilde trafik denetleme açıklaması
Yerlikaya'dan 81 ilde trafik denetleme açıklaması
Erdoğan Eskişehir adaylarını açıklayacak
Erdoğan Eskişehir adaylarını açıklayacak
Anne babalar aman dikkat! Büyük tehlike ellerinde
Anne babalar aman dikkat! Büyük tehlike ellerinde
Daha Fazla Video Göster