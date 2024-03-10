Başkan Erdoğan: Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul istiyoruz

başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul istiyoruz.” dedi. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın açılışında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “5 yıl geçti, acaba İBB yönetimi 5 yılda kaç kilometre metro hattı yaptı?” diye sordu. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin İstanbul için kader seçimi olduğunu söyledi.