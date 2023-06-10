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Başkan Erdoğan, UEFA Başkanı Caferin ile FİFA Başkanı'nı kabul edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2023 13:37
Güncelleme:10.06.2023 13:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da. Erdoğan'ın programında neler var? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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