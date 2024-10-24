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Başkan Erdoğan: TUSAŞ'a alçak saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Başkan Erdoğan: TUSAŞ'a alçak saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 12:49
Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nin son gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısına ilişkin "Türkiye'nin terörle ilgili kararlılığını daha da perçinlemiştir" dedi.
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