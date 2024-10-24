Başkan Erdoğan: TUSAŞ'a alçak saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nin son gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısına ilişkin "Türkiye'nin terörle ilgili kararlılığını daha da perçinlemiştir" dedi.

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