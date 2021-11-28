28 Kasım 2021, Pazar
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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi ve resmi temaslar kapsamında gerçekleştirdiği türkmenistan ziyareti sürüyor. Peki ziyaretinin ikinci gününde Başkan Erdoğan hangi isimlerle görüşecek? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.