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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak

A Haber
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Giriş: 28.11.2021 10:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi ve resmi temaslar kapsamında gerçekleştirdiği türkmenistan ziyareti sürüyor. Peki ziyaretinin ikinci gününde Başkan Erdoğan hangi isimlerle görüşecek? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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