Başkan Erdoğan Türkmenistan'a ziyaret! Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci zirvesine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük ziyaret için bugün Türkmenistan'a gidecek. Ziyarette iki ülke ilişkileri tüm yönleri ile ele alınacak, ortak anlaşmalar imzalanacak. Başkan Erdoğan ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci zirvesine katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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