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Başkan Erdoğan Türkmenistan'a ziyaret! Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci zirvesine katılacak

A Haber
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Giriş: 27.11.2021 09:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük ziyaret için bugün Türkmenistan'a gidecek. Ziyarette iki ülke ilişkileri tüm yönleri ile ele alınacak, ortak anlaşmalar imzalanacak. Başkan Erdoğan ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci zirvesine katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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