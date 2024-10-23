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Başkan Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak!

Başkan Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 19:41
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınayarak, "" ifadelerin kullandı.
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