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Başkan Erdoğan: Türkiye sayılı ülkelerden biri olmayı başardı

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Giriş: 14.04.2021 11:27
Güncelleme:14.04.2021 11:31
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin 'Göktuğ' projesinde geliştirdiği milli füze 'Bozdoğan'ın, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi.

Başkan Erdoğan, gençleri tebrik ederek, 'Bozdoğan'ın hedefi tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü de paylaştı.

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