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Başkan Erdoğan: Türkiye küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı
Kritik Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede parmakla gösterilen ülkelerden olduğunun altını çizerek, ''Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı" dedi.