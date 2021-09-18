Başkan Erdoğan: Türkiye, dünya ihracatında kritik eşiği yakaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık. Ülkemizin ihracattaki yükselişiyle mukayese edilebilecek az ülke bulunmakta." dedi. Erdoğan, "Bugün burada artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız ihracatı geliştirme fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz." diye konuştu.