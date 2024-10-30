Başkan Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz 29 Ekim 1923’te ilk defa tarih sayfasına çıkmış değil bakınız altını çizerek söylüyorum sahneye yeniden çıkmış bir milletiz." ifadelerini kullandı.

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