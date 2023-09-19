19 Eylül 2023, Salı
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Başkan Erdoğan Türkevi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Görüşmede, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz." dedi.