01 Ekim 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan: Türk-Kürt-Arap ittifakı bölgeyi tahkim edecek
Başkan Erdoğan: Türk-Kürt-Arap ittifakı bölgeyi tahkim edecek

Başkan Erdoğan: Türk-Kürt-Arap ittifakı bölgeyi tahkim edecek

ahaber.com.tr
Giriş: 01.10.2025 14:57
Güncelleme:01.10.2025 14:57
Meclis açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye'nin bölünme planlarının karşısındayız. Herhangi bir terör oluşumunu önlemek için diplomasinin tüm kanallarını devreye aldık. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa Türkiye'nin politikası bellidir. Türkiye Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecek. Bu ilkeli tavrımız Kürt kardeşlerimizin aleyhine değil tam tersine onların lehinedir. Bölgemizin terörden kurtarmak için bir adımdır. Hepimiz ortak geleceğin yolcularıyız. Biz birbirimize duvarın tuğlaları gibi kenetlenirsek bölgedeki barış gerçekleşecektir. Aramıza simsarlar girdiğinde çatışma, kan gözyaşı eksik olmayacaktır. Nasıl Çanakkale'de Türk Kürt Arap birlikte vatanı savunduysa yakında da ülkenin refahını kalkınmasını birlikte tahkim edecektir.” şeklinde konuştu.
