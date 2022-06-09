09 Haziran 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan Türk F-16'larının vuruşlarını alkışlarla izle! İşte o anlar
Dünyanın anbean takip ettiği Türkiye'nin EFES-2022 tatbikatına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gövde gösterisini izledi. Başkan Erdoğan, F-16'ların yaptığı başarılı vuruşları alkışlayarak takip etti.