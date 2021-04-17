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Başkan Erdoğan Turgut Özal’ın vefatının 28. yılında anıtı başında Kur'an-ı Kerim okudu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2021 14:15
Güncelleme:17.04.2021 14:34
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Özal'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. Yılında anıtı başında anıldı.
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