14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan: Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2024 11:28
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
Başkan Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
Mardin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Tunç A Haber’de: Darbeleri unutmayacağız!
Bakan Tunç A Haber'de: Darbeleri unutmayacağız!
Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı
Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı
11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
İzmir’de elektrik faciası: 2 can kaybı!
İzmir'de elektrik faciası: 2 can kaybı!
Erdoğan Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışmasında!
Erdoğan Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışmasında!
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber'de
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
İhanet ve diriliş gecesinde A Haber’de yaşananlar
İhanet ve diriliş gecesinde A Haber’de yaşananlar
15 Temmuz gecesi A Haber ekipleri sahadaydı!
15 Temmuz gecesi A Haber ekipleri sahadaydı!
MSB açıkladı! 11 terörist sarı torbaya
MSB açıkladı! 11 terörist sarı torbaya
Daha Fazla Video Göster