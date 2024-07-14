14 Temmuz 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan: Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.