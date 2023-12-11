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Başkan Erdoğan törene Külliye'den katılacak! Tarım Bakanlığı'nın 369 tesisi açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 13:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 369 tesisin açılışına katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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