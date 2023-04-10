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Başkan Erdoğan tören alanında! Dünyanın ilk SİHA gemisi donanmaya katılıyor

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Giriş: 10.04.2023 14:36
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmeye hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiş olacak. TCG Anadolu 19 helikopter 30 SİHA aracını barındırabiliyor.
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