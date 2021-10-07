aşkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, '‘Toplumun her kesimine hakaret ederek iktidara geleceğini sanıyor. 3600 ek göstergeyi söz veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu mesele çözülecek.’’ dedi.