Başkan Erdoğan: Togg’un T10’f’nin onay belgesini verdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yerli ve millî otomobilimiz Togg'un T10F modelinin Tip Onay Belgesi'ni verdik. İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye'de, kısa süre sonra da Avrupa'da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

