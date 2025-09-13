13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Togg’un T10'f'nin onay belgesini verdik
Başkan Erdoğan: Togg’un T10’f’nin onay belgesini verdik

Başkan Erdoğan: Togg’un T10'f'nin onay belgesini verdik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 13:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yerli ve millî otomobilimiz Togg'un T10F modelinin Tip Onay Belgesi'ni verdik. İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye'de, kısa süre sonra da Avrupa'da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Togg’un T10’f’nin onay belgesini verdik
Başkan Erdoğan’dan Togg paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan Togg paylaşımı!
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Şaibeli kurultay davası 15 Eylül’de!
Şaibeli kurultay davası 15 Eylül'de!
Yeni Togg modeli Başkan Erdoğan’a teslim edildi
Yeni Togg modeli Başkan Erdoğan’a teslim edildi
İzmir’deki saldırıda 7 kişi tutuklandı!
İzmir'deki saldırıda 7 kişi tutuklandı!
CHP’de kritik pazartesi!
CHP'de kritik pazartesi!
Resul Emrah Şahan, ikinci kez tutuklandı
Resul Emrah Şahan, ikinci kez tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon! 72 ev ve iş yerinde arama kararı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! 72 ev ve iş yerinde arama kararı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Eski Şişli Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Eski Şişli Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Balçova’daki saldırıda oğul ve baba tutuklandı
Balçova’daki saldırıda oğul ve baba tutuklandı
20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük
"20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük"
Daha Fazla Video Göster