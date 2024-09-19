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Başkan Erdoğan TFF'yi kabul etti! Hacıosmanoğlu'ndan hediye: Dünya lideri!

Başkan Erdoğan TFF'yi kabul etti! Hacıosmanoğlu'ndan hediye: Dünya lideri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 19:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Külliye'de kabul etti. Başkan Erdoğan, Hacıosmanoğlu'na, "Kimsenin etkisi altında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar inşallah Türk futbolunun önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan TFFyi kabul etti
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