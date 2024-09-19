19 Eylül 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan TFF'yi kabul etti! Hacıosmanoğlu'ndan hediye: Dünya lideri!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Külliye'de kabul etti. Başkan Erdoğan, Hacıosmanoğlu'na, "Kimsenin etkisi altında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar inşallah Türk futbolunun önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.