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Başkan Erdoğan tesisi havadan inceledi

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Giriş: 16.12.2022 16:01
Güncelleme:16.12.2022 16:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılarak tesisleri havadan inceledi.
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