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Başkan Erdoğan: Terörü kaynağında kurutma noktasına geldik

Başkan Erdoğan: Terörü kaynağında kurutma noktasına geldik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 19:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan komando mezuniyet ve bröve takma törenine canlı bağlantı yoluyla katılarak açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin barışın tarafında olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaptı. "şimdi terörsüz Türkiye ile kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz." dedi. Netice alana kadar aynı iradenin muhafaza edileceğini belirtti.
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Başkan Erdoğan: Terörü kaynağında kurutma noktasına geldik
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