Başkan Erdoğan: Terörü bitirecek her vasıta devreye alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının PKK’nın son çırpınışları olduğunu dile getirdi. Terörle mücadelede dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, "terörle mücadelemizde bizi yolumuzdan geri çeviremez." dedi. Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacaklarının altını çizen Erdoğan, "85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayacak diye konuştu.

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