02 Haziran 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan: Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye de devam edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz." diyerek terörle mücadele mesajı verdi.