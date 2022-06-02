02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye de devam edeceğiz

Başkan Erdoğan: Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye de devam edeceğiz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2022 16:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz." diyerek terörle mücadele mesajı verdi.
Cevap veremediği soru!
Cevap veremediği soru!
’Teröristlerin inlerine girmeye devam edeceğiz’
'Teröristlerin inlerine girmeye devam edeceğiz'
LGS’de nelere dikkat etmeli?
LGS’de nelere dikkat etmeli?
MİT’ten nokta operasyon! Yok edildi
MİT’ten nokta operasyon! Yok edildi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Depremin yaraları nasıl sarıldı?
Depremin yaraları nasıl sarıldı?
Atina’dan 16 haritalı propaganda
Atina'dan 16 haritalı propaganda
5. harekatla güvenli koridor birleşecek
5. harekatla güvenli koridor birleşecek
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon
İBB bir metro projesini daha durdurdu
İBB bir metro projesini daha durdurdu
Meclis’te Semra Güzel hamlesi!
Meclis’te Semra Güzel hamlesi!
Suriye’ye 5. harekata geri sayım
Suriye'ye 5. harekata geri sayım
Daha Fazla Video Göster