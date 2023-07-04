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Başkan Erdoğan temmuz sonu Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edecek

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Giriş: 04.07.2023 15:12
Güncelleme:04.07.2023 15:13
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11-12 Temmuz’daki NATO zirvesinin ardından temmuz sonu Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edecek. Ayrıntıları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu anlattı.
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