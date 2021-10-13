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Başkan Erdoğan temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son kaynağını yapacak! Geri sayım başladı

DHA
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Giriş: 13.10.2021 10:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajında kaynağı da Başkan Erdoğan'ın yapması planlanıyor.
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