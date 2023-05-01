Başkan Erdoğan telsizle talimat verdi MMU ve Hürjet taksi yaptı! İşte ilk yerli savaş uçağının adı

İstikbalin Yüzyılı tanıtım programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın telsizle talimat vermesinden sonra Hürjet ve Milli Muharip Uçak taksi yaptı. Başkan Erdoğan Türk havacılığı için tarihi günde ilk yerli savaş uçağının adının Kaan olduğunu açıkladı. İşte o görüntüler…

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