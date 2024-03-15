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Başkan Erdoğan telefonla gençlere hitap etti: Başarılarınız bizim gururumuz olacaktır

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Giriş: 15.03.2024 00:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Başarılarınız bizim gururumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.
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