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Başkan Erdoğan tekrar deprem bölgesine gidiyor! Adıyaman'da Gölbaşı ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret edecek

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 10:39
Başkan Erdoğan, bugün bir kere daha deprem bölgesine gidiyor. Başkan Erdoğan  Adıyaman'da Gölbaşı ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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