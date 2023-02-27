Başkan Erdoğan tekrar deprem bölgesine gidiyor! Adıyaman'da Gölbaşı ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret edecek

Başkan Erdoğan, bugün bir kere daha deprem bölgesine gidiyor. Başkan Erdoğan Adıyaman'da Gölbaşı ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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